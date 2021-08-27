В Николаеве ухудшились вкусовые качества воды, поступающей к потребителям водоканала, из-за повышения температуры в реке Днепр.

Об этом сообщили в пресс-службе ГКП «Николаевводоканал»

Сказано, что предприятием принимаются «все необходимые меры для разрешения ситуации».

— Совместно со Службой защиты прав потребителей осуществлен отбор проб для анализа. Мы просим не распространять панику и не вводить в заблуждение относительно безопасности воды, которую готовит и подает предприятие. Адреса, которые поступают на официальную страницу и в диспетчерскую оперативно берутся в работу и промываются для устранения застоя во внутридомовых сетях, ожидаем устранение запаха и привкуса в течение нескольких дней, — указали в водоканале.

Отметим, что жалобы на неприятный запах воды горожане оставляют в группе «Contact Center при Николаевском горсовете».

— Снова в Николаеве из крана течет вонючая вода. Не то, что пить, руки мыть противно. В Николаеве нет очистных сооружений? За что мы платим? Из года в год одна и та же история. Если это техническая вода, так и плату берите соответственную. До каких пор люди будут покупать воду в будках, таскать тяжёлые баклажки, имея в квартире водопровод? — одно из возмущенных сообщений.

Напомним, что в конце лета прошлого года в Николаеве наблюдалась точно такая же ситуация. Тогда городской голова Александр Сенкевич сказал, что качество воды в Днепре, откуда в николаевские дома поступает вода, резко упало. Он отметил, что у города нет возможности промыть внутридомовые трубы и посоветовал николаевцам открыть краны, чтобы грязная вода стекла. Спустя несколько недель ситуация улучшилась.

Также недавно сообщалось, что Днепр оказался в плохой экологической ситуации, сине-зеленые водоросли захватили водную гладь и перекрыли кислород для рыбы. Экс-глава Госэкоинспекции Егор Фирсов отметил, что река страдает от человеческого влияния каждый день и это дает свои негативные результаты.