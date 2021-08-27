Число людей в Европейском союзе, завершивших цикл вакцинации против коронавирусной инфекции, почти достигло 244,5 миллиона, что составляет 66,8% взрослого населения Европейского союза.

Об этом пишет Dnevnik.

Данные были опубликованы в четверг на официальном сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Мальта (90,3%) занимает первое место среди стран ЕС по доле взрослых жителей, полностью вакцинированных от COVID-19, за ней следуют Ирландия (85,5%) и Дания (85,3%). По этому показателю отстают Латвия (45,5%), Румыния (31,9%) и Болгария (19,5%).

В свою очередь, одна доза вакцины COVID-19 была введена 276,3 миллионам человек, или 75,5% взрослого населения ЕС. Лидируют Мальта и Португалия (по 92,5%), на третьем месте Ирландия (90,7%).

В настоящее время страны Европейского Союза имеют достаточные запасы вакцины, но процесс вакцинации замедляется из-за нежелания некоторых европейцев проходить вакцинацию. Ряд стран ЕС, в частности Бельгия, уже стремятся вакцинировать до 90% своего населения, включая несовершеннолетних. В Италии, например, 29,4% подростков в возрасте от 12 до 19 лет полностью вакцинированы от коронавируса.

Как сообщалось, на Николаевщине продолжается пятый этап вакцинации — препараты в достаточном количестве.