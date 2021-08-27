Николаев оказался на последнем месте среди областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные портала Освіта.ua.

Средний балл по Николаеву составил 115,5.

К примеру, первое место в рейтинге занимает Львов с 134,6 баллами. Далее Киев, он показал 134,5 баллов. Тройку лидеров замыкает Ровно — 131,6.

При этом по Николаеву лучший показатель у гимназии №3, 147,7 баллов. На втором месте — гимназия №2, 143,8 балла. Трете место заняла гимназия №41, 139,6 баллов.

Наихудший результат у профессионального машиностроительного лицея — 45,9 баллов.

Отметим, что в аналогичном рейтинге областей Николаевская область оказалась на предпоследнем месте.

В качестве исходных данных использовали результаты внешнего независимого оценивания, полученные выпускниками школ в 2021 году. Областные центры в таблице ранжированы по рейтинговым баллам, которые рассчитаны на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания полученных выпускниками школ каждого областного центра в 2021 году.

Выпускники школ прошлых лет, которые сдавали тесты в 2021 году, в рейтинге не учтены.

До этого директор департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации Алла Велиховская назвала предварительные результаты внешнего независимого оценивания неутешительными.

Напомним, языкойо омбудсмен Тарас Креминь считает, что отмена обязательного ВНО по украинской литературе несет риски для развития украинского языка.