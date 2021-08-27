Две николаевские гимназии — № 2 и № 3 попали в список 200 школ Украины, показавших лучшие результаты Внешнего независимого оценивания.

Об этом свидетельствует рейтинг Освiта.UA.

Николаевская гимназия № 3 заняла 65 место, в прошлом году она была на 469 месте. В 2021-м 63 выпускника учебного заведения сдавали 225 тестов. Средний бал экзаменов составил 171,1. Не сдали экзамен — 1% учеников.

Гимназия № 2 расположилась на 127 месте в рейтинге. В прошлом году результаты были лучше — она занимала 108 позицию. В этом году 71 выпускник гимназии сдавал 265 тестов. Средний балл составил 166,1. Справились с экзаменами 100% выпускников.

Другие учебные учреждения из Николаевской области в список не попали.

Отметим, что лидирующие позиции в рейтинге украинских школ заняли лицеи из Киева, Львова и Черкасс. Средний балл тестов там составил 188,6 — 185,2.

Ранее сообщалось, что Николаев оказался на последнем месте среди областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года.