На популярную китайскую актрису новой волны Чжао Вэй ополчились в социальных сетях и развлекательных платформах, подконтрольных коммунистической партии Китая.

Об этом передает Holywood Reporter.

По данным местной газеты China Business News, на сайтах потокового вещания, таких как Tencent Video, многие главные фильмы 45-летней актрисы перестали отображаться, а ее имя исчезло с целевых страниц.

Помимо этого, из главной китайской соцсети Weibo исчез фан-клуб ее имени. Причина давления не сообщается. При этом компартия предупреждала индустрию развлечений о том, что государственные СМИ охарактеризовали как «ненадлежащую деятельность фанатов». В пятницу регулятор киберпространства Китая попросил такие платформы удалить все рейтинговые списки знаменитостей.

Чжао Вэй входила в состав жюри Венецианского международного кинофестиваля. Она замужем за крупным бизнесменом Хуаном Юлуном, который сотрудничает с основателем Alibaba Group Holding Джеком Ма.

В 2018 году Шанхайская фондовая биржа запретила Чжао и ее мужу выступать в качестве руководителей высшего звена в любых листинговых компаниях в течение пяти лет.

Напомним, в прошлом американский рестлер, перешедший к актерству Джон Сина извинился после того, как в промо-ролике назвал Тайвань страной, что привело к скандалу в Китае.