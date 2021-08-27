Олимпийский чемпион-гимнаст Артем Долгопят, родившийся в Днепре, и ученая украинского происхождения Кира Радинская из Киева попали в топ-25 успешных израильтян.

Рейтинг составляла газета «Едиот ахронот»

Гимнаст Артем Долгопят репатриировался в Израиль в 12 лет, где сразу начал показывать впечатляющие результаты.

— Хотя я родился и вырос в Украине, давно считаю своим домом Израиль и очень горжусь тем, что представляю Израиль на международной арене. После Олимпиады, когда приходилось давать одно интервью за другим, поймал себя на мысли, что говорить на иврите мне проще, чем по-русски ... Я чувствую, что народ Израиля гордится мной и моими достижениями, и это согревает мое сердце, — сказал Артем Долгопят.

Ученая с украинскими корнями Кира Радинская, родившаяся в Киеве, уверена, что своим успехом она обязана происхождению.

— Я уверена, что успех приходит прежде всего к «голодным людям», которые понимают, что у них нет другого выбора, кроме как достичь успеха. Израиль — уникальная страна, созданная, по сути, теми, кто выжил. И это залог успеха страны. Мои родители, например, осуществляя алию из Украины, точно знали, что у них нет другого пути, кроме как выжить — выучить язык, найти работу, добиться успеха, — уверена эксперт в области ИИ.

Напомним, 3 августа воспитанник николаевской школы греко-римской борьбы Парвиз Насибов прошел в финал Олимпийских игр в Токио. Украинец одержал победу в схватке с представителем Египта со счетом 7:6.