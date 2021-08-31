Британская компания Spacebit, основанная украинцем Павлом Танасюком, в сотрудничестве с американскими партнерами осуществит в 2022 году первую украинскую миссию на Луну.

Об этом основатель и генеральный директор компании Павел Танасюк рассказал во время пресс-конференции, передает «Укринформ».

Отмечается, что в рамках миссии на поверхность спутника будет доставлена техника для проведения научных исследований.

— В рамках миссии, которая будет стоить компании Spacebit и ее партнерам с украинской стороны около 1,5 миллиона долларов, на спутник будет доставлена техника для проведения научных исследований на поверхности Луны, — цитирует издание Павла Танасюка.

Речь идет о камерах и радиационных сенсорах, которые будут изготовлены украинским инженерами и протестированы компанией совместно с Конструкторским бюро «Южное», Научно-производственным предприятием «Меридиан» им. Королева, предприятием Экотест и ТитанЕра.

Павел Танасюк рассказал, что такая миссия позволит Украине присоединиться к клубу привилегированных стран, которые доставили груз на спутник. Подобная логистика до этого удавалась лишь трем государствам — США, Китаю и России.

Spacebit — частная британская компания, которая разрабатывает технологии космической робототехники для месячных и планетарных миссий, работает над инструментами анализа космических данных и роботизированными концепциями исследования космоса, которые включают искусственный интеллект и передовую микробототехнику.

Компания была основана в 2014 году украинцем Павлом Танасюком.

Напомним, Министерство науки Южной Кореи заявило в понедельник, что первая миссия по исследованию Луны в стране готовится к запуску в августе 2022 года.