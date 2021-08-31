В престижном американском Гарвардском университете появился новый главный капеллан, который не верит в Бога.

Об этом пишет NY Times.

44-летний Грег Эпштейн был первым атеистом, избранным президентом Гарвардской организации капелланов. В гарвардском братстве каппеланов он состоит с 2005 года и вляется автором бестселлера «Хорошо без Бога: во что верят миллиард неверующих».

Приходящим к нему каппелан дает советы по экзистенциальным вопросам, основанным на гуманистических принципах.

Эпштейн возглавит группу из более чем 40 капелланов, представляющих около двадцати различных религий и верований, включая христианство, иудаизм, индуизм и буддизм.

— Все больше и больше людей не отождествляют себя с какой-либо религиозной традицией, но им необходимо говорить о том, что значит быть хорошим человеком и как жить этично. Мы не ищем ответов в Боге. Мы - ответы друг друга, — рассказал главный каппелан Гарварда New York Times.

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