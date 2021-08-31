В первую неделю сентября Полтава будет принимать Всеукраинский марш за права животных, в город съедутся люди из разных областей.
Об этом пишет региональное издание Коло.
Мероприятие назначено на 5 сентября. Зоозащитники и экологи пройдут по центру города вместе с питомцами, чтобы обратить внимание на проблему жестокого обращения с животными.
— Нас достало, что издевательства над животными все еще продают как развлечения. Нас достало, что живодеров оправдывают суды. Нас достало, что жестокость к животным с каждым днем только множится. Нас достало, что парламент игнорирует большинство зоозащитных законопроектов, — говорит основатель движения UAnimals Александр Тодорчук.
У участников шествия есть ряд требований:
Напомним, в мае директор департамента ЖКХ Сергей Коренев отмечад, что негативное давление на Николаевский горсовет, связанное с проблемой бездомных животных, значительно уменьшилось.
В первую неделю сентября Полтава будет принимать Всеукраинский марш за права животных, в город съедутся люди из разных областей.
Об этом пишет региональное издание Коло.
Мероприятие назначено на 5 сентября. Зоозащитники и экологи пройдут по центру города вместе с питомцами, чтобы обратить внимание на проблему жестокого обращения с животными.
— Нас достало, что издевательства над животными все еще продают как развлечения. Нас достало, что живодеров оправдывают суды. Нас достало, что жестокость к животным с каждым днем только множится. Нас достало, что парламент игнорирует большинство зоозащитных законопроектов, — говорит основатель движения UAnimals Александр Тодорчук.
У участников шествия есть ряд требований:
Напомним, в мае директор департамента ЖКХ Сергей Коренев отмечад, что негативное давление на Николаевский горсовет, связанное с проблемой бездомных животных, значительно уменьшилось.