В первую неделю сентября Полтава будет принимать Всеукраинский марш за права животных, в город съедутся люди из разных областей.

Об этом пишет региональное издание Коло.

Мероприятие назначено на 5 сентября. Зоозащитники и экологи пройдут по центру города вместе с питомцами, чтобы обратить внимание на проблему жестокого обращения с животными.

— Нас достало, что издевательства над животными все еще продают как развлечения. Нас достало, что живодеров оправдывают суды. Нас достало, что жестокость к животным с каждым днем только множится. Нас достало, что парламент игнорирует большинство зоозащитных законопроектов, — говорит основатель движения UAnimals Александр Тодорчук.

У участников шествия есть ряд требований:

Запрет использования животных в цирках и дельфинариях;

Запрет эксплуатации животных для попрошайничества и фотоуслуг;

Запрет создания и функционирования притравочних станций;

Отказ от использования живых животных для тестирования косметики;

Развитие реабилитации животных и центров содержания животных, пострадавших от человека и его деятельности;

Запрет пушных ферм;

Содействие прекращению деятельности живодеров-догхантеров;

Прекращение программ массового убийства бездомных животных в городах Украины;

Внесение жизней естественного ареала Украины, находящихся на грани исчезновения, в Красную книгу Украины;

Четкое определение права собственности на животное и лишения такого права в результате жестокого обращения для обеспечения ответственности;

Содействие созданию зоополиции и внедрение в Украине действенной системы контроля и наказания за жестокое обращение с животными.

Напомним, в мае директор департамента ЖКХ Сергей Коренев отмечад, что негативное давление на Николаевский горсовет, связанное с проблемой бездомных животных, значительно уменьшилось.