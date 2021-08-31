По состоянию на 31 августа в Николаевской области привились 267 118 человек, в том числе за минувшие сутки — 4701 человек.

Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Желающих вакцинировали препаратами:

CORONAVAC — 610 (1 доза — 288, 2 доза — 322);

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 1092 (1 доза — 487, 2 доза — 605);

ASTRAZENECA — 841 (1 доза — 459, 2 доза — 382);

MODERNA — 2158 (1 доза — 317, 2 доза — 1841).

Вакцинировано мобильными бригадами — 844:

CORONAVAC — 73;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 426;

ASTRAZENECA — 108;

MODERNA — 237.

Привились в пунктах вакцинации — 2440:

CORONAVAC — 523;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 276;

ASTRAZENECA — 733;

MODERNA — 908.

В центрах вакцинации — 1417:

CORONAVAC — 14;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 390;

MODERNA — 1013.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 31 августа в Николаевской области выявлено 16 новых подтвержденных случаев COVID-19, умерших пациентов нет.