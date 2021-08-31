По состоянию на 31 августа в Николаевской области привились 267 118 человек, в том числе за минувшие сутки — 4701 человек.
Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Желающих вакцинировали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 844:
Привились в пунктах вакцинации — 2440:
В центрах вакцинации — 1417:
Как сообщалось ранее, по состоянию на 31 августа в Николаевской области выявлено 16 новых подтвержденных случаев COVID-19, умерших пациентов нет.
По состоянию на 31 августа в Николаевской области привились 267 118 человек, в том числе за минувшие сутки — 4701 человек.
Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Желающих вакцинировали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 844:
Привились в пунктах вакцинации — 2440:
В центрах вакцинации — 1417:
Как сообщалось ранее, по состоянию на 31 августа в Николаевской области выявлено 16 новых подтвержденных случаев COVID-19, умерших пациентов нет.