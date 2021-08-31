На Сумщине в Шостке преподаватели сразу нескольких школ попросили родителей не тратить деньги на букеты ко Дню знаний, а вместо этого перечислить деньги на лечение 13-летней школьницы.
Об этом сообщают на страничках школ Шостки в Facebook.
У 13-летней ученицы из школы №8 выявили онкологию: диагностировали первичную В-крупноклеточную лимфому IV-й стадии, с инвазией легких и сосудов грудной полости. Поэтому педагоги решили помочь собрать ребенку на дорогостоящее лечение и отказались от привычных атрибутов праздника.
— В этом году школа присоединяется к Всеукраинской акции добра «Благотворительность вместо цветов». Очень просим помочь финансово на лечение от онкологии семье ученицы школы №8, 13-летней Софийке Гончаренко. Средства на лечение можно передать через своих классных руководителей или перевести на карту лично, — сообщили на странице школы №4 г. Шостка.
В школах №13 и №8 поддержали флешмоб.
Напомним, в Ивано-Франковске привишимся до 1 сентября учителям выплатят премии.
|
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графікомКатерина Середа
|
Подякуємо Володимиру Володимировичу за Володимира ОлександровичаСтанислав Мартиросов
На Сумщине в Шостке преподаватели сразу нескольких школ попросили родителей не тратить деньги на букеты ко Дню знаний, а вместо этого перечислить деньги на лечение 13-летней школьницы.
Об этом сообщают на страничках школ Шостки в Facebook.
У 13-летней ученицы из школы №8 выявили онкологию: диагностировали первичную В-крупноклеточную лимфому IV-й стадии, с инвазией легких и сосудов грудной полости. Поэтому педагоги решили помочь собрать ребенку на дорогостоящее лечение и отказались от привычных атрибутов праздника.
— В этом году школа присоединяется к Всеукраинской акции добра «Благотворительность вместо цветов». Очень просим помочь финансово на лечение от онкологии семье ученицы школы №8, 13-летней Софийке Гончаренко. Средства на лечение можно передать через своих классных руководителей или перевести на карту лично, — сообщили на странице школы №4 г. Шостка.
В школах №13 и №8 поддержали флешмоб.
Напомним, в Ивано-Франковске привишимся до 1 сентября учителям выплатят премии.