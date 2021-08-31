На Сумщине в Шостке преподаватели сразу нескольких школ попросили родителей не тратить деньги на букеты ко Дню знаний, а вместо этого перечислить деньги на лечение 13-летней школьницы.

Об этом сообщают на страничках школ Шостки в Facebook.

У 13-летней ученицы из школы №8 выявили онкологию: диагностировали первичную В-крупноклеточную лимфому IV-й стадии, с инвазией легких и сосудов грудной полости. Поэтому педагоги решили помочь собрать ребенку на дорогостоящее лечение и отказались от привычных атрибутов праздника.

— В этом году школа присоединяется к Всеукраинской акции добра «Благотворительность вместо цветов». Очень просим помочь финансово на лечение от онкологии семье ученицы школы №8, 13-летней Софийке Гончаренко. Средства на лечение можно передать через своих классных руководителей или перевести на карту лично, — сообщили на странице школы №4 г. Шостка.

В школах №13 и №8 поддержали флешмоб.

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