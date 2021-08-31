Johnson & Johnson провалила вторую фазу клинических испытаний вакцины против ВИЧ-инфекции в Африке. Сейчас эффективность препарата немного превышает 25%.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в испытаниях принимали участие 2600 женщин, проживающих в пяти странах ЮАР, где было выявлено 60% новых случаев заражения в прошлом году. 63 участницы, получившие плацебо и 51, получавшая вакцину - заразились ВИЧ-инфецией. Сейчас эффективность препарата составляет 25,2%, однако компания продолжит исследования.

Также Johnson & Johnson продолжит изучать эффективность вакцины среди мужчин, которые имели половые контакты с другими мужчинами, или же трансгендерами. Эти испытания проходят на территории Северной и Южной Америки и Европы и завершатся в марте 2024 года.

Напомним, Минздрав одобрил вакцину против COVID-19 от Johnson & Johnson для экстренного медприменения в Украине.