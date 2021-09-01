«Колумбийский» штамм COVID-19 (B.1.621) оказался в списке представляющих интерес (VOI) для Всемирной организации здравоохранения. Соответственно, ему был присвоен греческий идентификатор — «мю».

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Впервые этот штамм обнаружили в январе 2021 года. С того времени им переболело 3,7 тысяч человек по всему миру. Наибольшее количество случаев было зафиксировано в странах Центральной и Латинской Америки, а также США, на которые пришлось более 1,4 тыс. случаев. В Колумбии «мю» вариант доминирует на отметке 39% (842) выявленных случаев заболевания COVID-19. Кроме того, штамм уже был обнаружен в ряде стран Европы, включая Испанию, Италию, Бельгию и Нидерланды.

Этот вариант имеет как новые, так и уже известные мутации шипа коронавируса.

В конце июля глава расположенного во Флориде крупного медицинского фонда Jackson Health Systems Карлос Мигойя сообщил местному телеканалу WPLG, что «колумбийский» штамм обнаруживается у 10% больных COVID-19 пациентов, обследуемых в Университете Майами. Таким образом, из-за активного сообщения с Колумбией «мю» вариант стал третьим по распространенности в городе после вариантов «дельта» и «гамма», отметил медик.

В список представляющих интерес (VOI) штаммов COVID-19 ВОЗ попадают варианты коронавируса, заражения которыми регистрируются все чаще и на все более обширной территории, при этом имеется прогноз или подтвержденные данные о способности их мутаций менять свойства коронавируса. Сейчас помимо «мю» в нее входят четыре штамма — «эта» (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), «йота» (США), «каппа» (Индия) и «лямбда» (Перу).

В список вызывающих опасение (VOC) ВОЗ относит наиболее опасные варианты COVID-19 из первой группы, мутации которых увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку и изменили его эпидемиологию, увеличили возможность заражения новых носителей и изменили симптоматику либо сделали его более устойчивым к вакцинам, лекарствам или другим мерам противодействия. В настоящий момент вызывающими опасения ВОЗ являются четыре штамма COVID-19: «альфа» британского происхождения, южноафриканский вариант «бета», впервые зарегистрированный в Бразилии «Гамма» и «индийский» штамм «дельта».

Кроме того, в список для мониторинга (Alerts for Further Monitoring) ВОЗ включает штаммы COVID-19, когда их мутации предположительно могут менять свойства вируса и в дальнейшем представлять угрозу, но о них имеется недостаточно информации для их включения в список штаммов, представляющих интерес (VOI — Variants of Interest). В настоящий момент в список для отслеживания входят 13 вариантов COVID-19, требующих дальнейшего изучения.

Как сообщалось, новое исследование, опубликованное на этой неделе, свидетельствует, что Южная Африка, где больше 13% взрослых сейчас полностью вакцинированы против COVID-19, сталкивается с новым, более устойчивым и опасным вариантом коронавируса.