Работников медицинских учреждений Греции, которые не вакцинированы от коронавируса, начнут отстранять от работы в среду, 2 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина.

Как заявили в Министерстве здравоохранения Греции, 1 сентября – последний день когда медики могут получить прививку от коронавируса, чтобы не быть отстраненными от работы.

Исключение составят лишь те, кто уже получил вакцину от COVID-19 или те, кто переболел коронавирусом в течение последних 6 месяцев.

При этом, в больницах уже готовят схемы замены работников, чтобы не столкнуться с нехваткой персонала с началом действия новых требований.

По последним данным, более 90% врачей и 80% медсестер были вакцинированы против COVID-19. В то время как для немедицинского персонала учреждений здравоохранения эти цифры существенно ниже.

Напомним, что в Николаевской области по состоянию на 1 сентября выявили ещё 33 новых подтвержденных случая COVID-19, 1 больной умер.