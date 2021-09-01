Николаевский национальный аграрный университет открыл свои двери студенческой молодежи, пригласив окунуться в яркий мир знаний.

1 сентября состоялся праздничный концерт по случаю Дня знаний и посвящения в первокурсники Николаевского национального аграрного университета и Технолого-экономического колледжа.

В этот первый сентябрьский день лучшие соискатели высшего образования университета возложили цветы к памятникам Т.Г. Шевченко, Героев-ольшанцев и героев Небесной Сотни, памятного знака М.Г. Ливанова.

Традиционно поздравить с праздником студенческую молодежь посетили высокопоставленные гости, среди которых: председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева, народный депутат Украины Александр Пасичный, секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько, директор департамента образования и науки Алла Велиховская, выпускница университета, ровесница Независимости Украины Виктория Иванова. С приветственным словом к первокурсникам обратился ректор Николаевского национального аграрного университета Вячеслав Шебанин, вручив им символ принадлежности к большому студенческому братству Николаевского национального аграрного университета – студенческий билет.

«Уважаемые первокурсники, от всей души поздравляем Вас с Днем знаний и посвящением в студенты. Желаем успехов в учебе, счастливого пути к «Аграрному Олимпу знаний»!», - говорится в сообщении вуза.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил школьников с 1 сентября.