С 1970 до 2019 года в мире из-за опасных климатических, метеорологических и гидрологических изменений погибло более двух миллионов человек.

Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации, которая является специализированным учреждением ООН, пишет TheБабель.

За почти 50 лет произошло более 11 тысяч стихийных бедствий, повлекших более 3,64 триллиона долларов убытков. Специалисты отметили, что изменение климата приводит к увеличению количества экстремальных погодных явлений, которые унесли жизни 45% всех зарегистрированных смертей и 74% зарегистрированного экономического ущерба.

Многие катастрофы, связанные с наводнениями, составляют 44%, а с тропическими циклонами – 17%.

Специалисты отметили, что 91% из всех смертей приходится на развивающиеся страны.

Больше всего людей умерло из-за:

засухи (около 650 тысяч смертей);

штормы (свыше 577,2 тысячи смерти);

наводнения (около 58,7 тысячи смертей);

высокие температуры (более 55,7 тысячи смертей).

Наибольшие экономические потери вызвали штормы (521 миллиард долларов) и наводнения (115 миллиардов долларов).

Несмотря на это авторы доклада констатировали, что смертность в результате природных бедствий таки снижается: если в 1970-х и 1980-х годах ежедневно регистрировались в среднем 170 смертей, связанных с погодными условиями, то в 2010-х годах этот показатель уменьшился до 40.

А вот экономические убытки растут. В 2010 – 2019 годах ежедневные материальные потери составили в среднем 383 долларов, что в семь раз превышает аналогичный показатель за 1970 – 1979 годы.

Напомним, что Украина поднялась на девять позиций в ежегодном рейтинге устойчивого развития ООН и, таким образом, оказалась на 36 месте из 165 стран.