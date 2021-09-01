В рамках реализации проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» за средства Всемирного банка, на котельную ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на Новозаводской, 48 прибыл уже второй (из трех необходимых) жаротрубный водогрейный котел Riello RTQ 1000T тепловой мощностью 10 МВт.

Он доставлен спецтранспортом из Италии, сообщает пресс-служба предприятия.

— Сейчас на объекте завершились демонтажные работы и идет подготовка к установке нового оборудования, в том числе новоприбывших котлов. Модернизация котельных, которую проводит предприятие, позволит экономить энергоресурсы и обеспечить горожанам предоставление качественных услуг по поставке тепловой энергии, — комментирует директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

На предприятии напоминают, что в этом году работы по модернизации объектов ведутся на котельных по адресам: ул. Новозаводская, 48 и ул. Самойловича, 42. В прошлом году была завершена модернизация котельных на улице Белой, 71, ПГУ, 72 и улице Спортивной, 1К.