Городская школа №22 в этом году приняла 162 первоклассника, сформировав 5 первых классов. Сегодня для них прозвучал первый звонок на первый в их жизни урок.

О том, как прошло празднование Дня знаний в школе №22, говорится в сюжете телеканал «НИС-ТВ».

В этом году традиционную линейку провели для первоклассников и учеников выпускных классов.

Корреспонденту телеканала первоклассники рассказали, что шли в школу с радостью и настроены только на лучшее.

Учителя, в свою очередь, надеются, что учебный процесс в этом году пройдет в обычном режиме — без перехода на дистанционное обучение.

— Я очень надеюсь, что мы не будем учиться дистанционно и все будет хорошо, мы не будем болеть и будем работать с детками, как всегда, — поделилась учительница начальных классов Анна Зайцева.

Родители первоклассников признались, что накануне 1 сентября переживали больше, чем сами дети.

— Мама волновалась больше. Ребенок хотел в школу, а мама переживает и до сих пор переживает, как все будет, будут ли друзья, будет ли хорошо учиться. Но, я думаю, все будет хорошо, — рассказала мама первоклассницы Елена Брижак.

После праздничной линейки первоклашек школьный звонок позвал на первый в их жизни урок.

Напомним, представители Всемирной организации здравоохранения призывают, чтобы школы в Европе начали работу и оставались открытыми.