Машинисты пассажирских поездов национальной железной дороги Германии объявили пятидневную забастовку, из-за чего движение поездов в стране сократится на 75%.

Об этом сообщает DW.

Причиной тому стало то, что профсоюз машинистов снова не смог договориться с Deutsche Bahn по поводу повышения зарплаты.

Железнодорожники вышли на акцию в ночь со среды на четверг, 2 сентября, эта забастовка станет самой длинной в последней серии протестов.

В то же время железнодорожный концерн Deutsche Bahn считает, что способен, во время прекращения работы машинистов, сохранить около 25% рейсов дальнего следования и 40% рейсов пригородных поездов и городских электричек.

В начале июня GDL объявил о провале многомесячных переговоров по улучшению условий труда железнодорожников

В свою очередь Deutsche Bahn, что понес убытки во время коронакризиса, предлагал GDL повышение заработной платы в два этапа: на 1,5% с 1 января 2022 года и на 1,7% с 1 марта 2023 года.

Однако профсоюз признал эти условия недостаточными.

После чего Deutsche Bahn выдвинул профсоюзу новые предложения, чтобы предотвратить забастовку: постепенное повышение зарплаты на 3,2%, единовременную выплату «коронапремий» в размере до 600 евро.

Однако профсоюз, по состоянию на утро четверга, отверг это предложение и объявил о начале забастовки.

Напомним, месяц назад в аэропорту Лиссабона отменили 200 рейсов из-за двухдневной забастовки работников компании Groundforce, которая занимается техническим обслуживанием аэропорта.