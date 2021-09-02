1 сентября мэр Киева Виталий Кличко открыл на Арсенальной площади новый фонтан с подсветкой. И уже на следующий день на него наехал грузовик, повредил плитку и частично провалился под землю.

Об этом уведомляет hromadske.

Утром 2 сентября водитель грузовика привез бутилированную воду в одно из учреждений рядом с Арсенальной площадью. Он должен был остановиться у ворот и занести ее, но решил подъехать ближе.

В результате грузовик повредил покрытие на новеньком «сухом» фонтане с подсветкой.

— Сейчас специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, которые смонтированы под плиткой. Инвестор проекта обещает до конца недели восстановить его. А горе-водитель, убежден, должен компенсировать все причиненные убытки, ㅡ пишет Виталий Кличко.

Напомним, в Днепре после купания в фонтане городского сквера скончался 4-летний мальчик. Ребенок подскользнулся и ударился об острую конструкцию во время водных игр.