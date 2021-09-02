Верховный суд снова запретил ввод в эксплуатацию «дома-монстра» на столичном Подоле.

Об этом пишет TheБабель со ссылкой на информацию депутата Киевсовета и основательницы ОО «Город-сад» Евгении Кулебы.

Верховный суд отменил постановление Северного апелляционного суда от июня 2021 года. Судьи тогда решили отменить меры обеспечения иска.

Эти меры предусматривали, что Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины запрещалось выдавать любые документы о готовности объекта к эксплуатации, а также выдавать сертификат о завершении строительства. Государственная регистрационная служба тоже не могла регистрировать права собственности на этот дом как объект недвижимого имущества.

— Верховный суд признал незаконным постановление апелляционной инстанции об отмене мер обеспечения иска из-за того, что Северный апелляционный суд действовал не как «суд, установленный законом». Если просто, то кто решение вынес, тот ее имеет право и отменять. В этом случае – Хозяйственный суд города Киева, – пояснила Евгения Кулеба.

Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Киева 27 ноября обязал компанию-застройщика снести четыре верхних этажа «дома-монстра» на Подоле.