Amazon будет предлагать еженедельный бонус в размере 50 фунтов стерлингов (около 58 евро) для штатного персонала на отдельных локациях в Великобритании для тех, кто вовремя приходит на работу.

Об этом сообщает ВВС.

Вознаграждение смогут получить работники, которые не имеют ни единого пропуска согласно утвержденному графику. Исключениями являются выходные, связанные с инвалидностью и COVID-19.

В компании говорят, что такой шаг поможет ей удовлетворить высокий спрос летом и на Рождество. Бонус будет выплачиваться раз в неделю.

Напомним, что компания Google отложила возвращение своих сотрудников в офис до 2022 года, поскольку участились случаи заражения «Дельта» штаммом коронавируса.