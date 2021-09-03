Автомобиль японской марки Toyota, который заправляется водородом, впервые сертифицировали в Украине.
Об этом информирует Экономическая правда.
Сертификация автомобиля длилась полтора месяца. Машину нужно было правильно классифицировать, чтобы она отвечала действующим стандартам безопасности. Каждое последующее растаможивание водородного автомобиля займет всего три дня, отмечают в ассоциации.
Отмечается, что водород — это новый экологичный вид топлива для автомобилей, поездов и самолетов. Он не приводит к вредным выбросам, которые ускоряют процесс глобального потепления.
Пока что автомобиль будут заправлять в Польше. В ассоциации говорят, что будут работать над созданием первой водородной заправки в Украине. В планах на ближайшие годы — развитие инфраструктуры для водородного транспорта.
По словам президента ассоциации Александра Репкина, вскоре водородные машины «станут такой же обыденностью, как и электрокары».
Ранее сообщалось, что Украина запрещает автомобильные номера Приднестровья с сентября.
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Автомобиль японской марки Toyota, который заправляется водородом, впервые сертифицировали в Украине.
Об этом информирует Экономическая правда.
Сертификация автомобиля длилась полтора месяца. Машину нужно было правильно классифицировать, чтобы она отвечала действующим стандартам безопасности. Каждое последующее растаможивание водородного автомобиля займет всего три дня, отмечают в ассоциации.
Отмечается, что водород — это новый экологичный вид топлива для автомобилей, поездов и самолетов. Он не приводит к вредным выбросам, которые ускоряют процесс глобального потепления.
Пока что автомобиль будут заправлять в Польше. В ассоциации говорят, что будут работать над созданием первой водородной заправки в Украине. В планах на ближайшие годы — развитие инфраструктуры для водородного транспорта.
По словам президента ассоциации Александра Репкина, вскоре водородные машины «станут такой же обыденностью, как и электрокары».
Ранее сообщалось, что Украина запрещает автомобильные номера Приднестровья с сентября.