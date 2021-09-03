Автомобиль японской марки Toyota, который заправляется водородом, впервые сертифицировали в Украине.

Об этом информирует Экономическая правда.

Сертификация автомобиля длилась полтора месяца. Машину нужно было правильно классифицировать, чтобы она отвечала действующим стандартам безопасности. Каждое последующее растаможивание водородного автомобиля займет всего три дня, отмечают в ассоциации.

Отмечается, что водород — это новый экологичный вид топлива для автомобилей, поездов и самолетов. Он не приводит к вредным выбросам, которые ускоряют процесс глобального потепления.

Пока что автомобиль будут заправлять в Польше. В ассоциации говорят, что будут работать над созданием первой водородной заправки в Украине. В планах на ближайшие годы — развитие инфраструктуры для водородного транспорта.

По словам президента ассоциации Александра Репкина, вскоре водородные машины «станут такой же обыденностью, как и электрокары».

Ранее сообщалось, что Украина запрещает автомобильные номера Приднестровья с сентября.