Бельгийская королевская семья изолируется из-за COVID-19. Король Бельгии Филипп и королева Матильда отменили все публичные мероприятия из-за члена семьи, который получил положительный результат на COVID-19.

Об этом сообщает The Wall.

В заявлении дворца говорится, что король и королева решили ограничить контакты в ближайшие дни, но отказались сообщить, какой член семьи был инфицирован.

Общественная телекомпания VRT выяснила, что это был один из двух младших детей монархов — либо 15-летний Эммануэль, либо 13-летняя Элеонора, и что у короля и королевы были отрицательные тесты.

Как сообщалось, в Бельгии, учитывая быстрое распространение коронавируса в течение нескольких прошлых недель, вводятся более жесткие правила контроля за перемещением лиц.