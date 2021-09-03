Заместительница начальника молдавской антикоррупционной прокуратуры сядет на скамью подсудимых по трем пунктам: крупномасштабная коррупция, злоупотребление служебным положением и вмешательство в правосудие.

Об этом пишет Timpul.

Согласно обвинительному заключению, преступные действия были совершены в 2018 году, когда обвиняемая в должности прокурора потребовала взятку в 50 тысяч евро. В обмен на эту сумму она согласилась отозвать свои обвинения по делу чиновника, которого в дальнейшем приговорили к 12 годам лишения свободы за хищение и отмывание денег.

Она своей вины не признает. На данном этапе ее оставили на свободе под обязательством не покидать пределы страны.

Как сообщалось, 30 июля в доме бывшего министра обороны и главы Генинспектората полиции Молдовы Александра Пынзаря провели обыски, самого фигуранта задержали в связи с организацией коррупционной схемы.