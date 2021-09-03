В краеведческом музее Первомайска открылась памятная выставка, посвященная погибшим воинам в украинско-российской войне. Экспозиция собрали работники музея при содействии побратимов и родственников погибших военнослужащих.

Об этом говорится в сюжете телеканала НИС-ТВ.

Среди присутствующих на открытии выставки были матери, жены, дети погибших героев.

Для родных погибших защитников Украины посещение выставки — это своего рода возможность повидаться с ними.

— Память о погибших, о погибшем сыне. Уже семь лет… (как не стало сына, — прим.). Он 6 августа 2014 года погиб. Я лично его сам нашел там — на передовой, — рассказал отец погибшего воина, Николай Янович.

В сюжете отмечается, что первыми удары страшных вестей о гибели молодых людей на войне принимают работники городского управления соцзащиты. Именно они сообщают родным о случившемся.

— Очень сложно говорить, поскольку это дети. В первую очередь, это слезы матерей, родителей, детей. Самое страшное — это, когда ты приходишь к матери в дом и говоришь: «Извините, но ваш сын погиб». Перенести это очень сложно, — поделилась начальница городского управления соцзащиты Ольга Колесниченко.

Чиновница отметила, что государственная помощь, какая бы она не была, — не может компенсировать всю горечь утраты. Подобные выставки, по ее мнению, также дают поддержку родны, показывая, что они не остались один на один со своим горем.

Напомним, 29 августа, в Первомайске состоялся марш в память о воинах, погибших на востоке страны, защищая Украину от российской агрессии.