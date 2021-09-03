Фармпроизводитель Pfizer, который создал одну из самых эффективных вакцин, переходит к финальному этапу испытаний перорального препарата против коронавируса.
Об этом пишет Reuters.
Препарат разработки Pfizer разрабатывают с учетом того, чтобы он мог пресечь активность фермента, благодаря которому COVID-19 размножается.
На завершающих этапах к тестированию таблеток Pfizer привлечет больше тысячи негоспитализированных взрослых, которые заражены ковидом, но переносят его бессимптомно.
Добровольцы, которые пройдут отбор и станут участниками испытаний, будут принимать таблетки Pfizer, известные как PF-07321332, а также низкую дозу ритонавира — лекарства, которые широко применяют в комбинированном лечении ВИЧ-инфекции.
Как сообщалось, в Израиле оральная вакцина (в таблетках) против коронавируса вошла в стадию клинических испытаний.
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Фармпроизводитель Pfizer, который создал одну из самых эффективных вакцин, переходит к финальному этапу испытаний перорального препарата против коронавируса.
Об этом пишет Reuters.
Препарат разработки Pfizer разрабатывают с учетом того, чтобы он мог пресечь активность фермента, благодаря которому COVID-19 размножается.
На завершающих этапах к тестированию таблеток Pfizer привлечет больше тысячи негоспитализированных взрослых, которые заражены ковидом, но переносят его бессимптомно.
Добровольцы, которые пройдут отбор и станут участниками испытаний, будут принимать таблетки Pfizer, известные как PF-07321332, а также низкую дозу ритонавира — лекарства, которые широко применяют в комбинированном лечении ВИЧ-инфекции.
Как сообщалось, в Израиле оральная вакцина (в таблетках) против коронавируса вошла в стадию клинических испытаний.