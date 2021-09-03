Начиная с субботы поезда «Укрзалізниці» опять будут ходить в прифронтовую Авдеевку, которую обстреляли на прошлой недели.

Об этом заявили на сайте компании.

В компании подчеркнули, что билеты уже поступили в продажу.

— Восстанавливаем обычный график движения поездов, следующих в Авдеевку. С 4 сентября поезда №136 / 135 Киев - Авдеевка, №825 / 826 Днепр - Авдеевка и пригородные поезда возвращаются к обычному графику движения, — говорится в сообщении.

Напомним, железнодорожное сообщение с Авдеевкой прервали в целях безопасности 28 августа. Город пережил гаубичный обстрел.