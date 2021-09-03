Европейский регулятор в области лекарственных средств заявил, что рассматривает случаи мультисистемного воспалительного синдрома. Его зафиксировали после прививки вакциной от коронавируса производства Pfizer/BioNTech.
Об этом сообщает The Guardian.
Кроме того, комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) также изучает случаи редких тромбозов после использования препарата Johnson & Johnson's. Регулятор сообщил, что данный случай отличается от редкого побочного эффекта, выявленного ранее.
Ранее сообщалось, что власти США предоставили фармкомпаниям Pfizer и Moderna иммунитет от ответственности на случай, если у добровольцев, испытавших разработанные COVID-вакцины, проявятся серьезные побочные эффекты.
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Европейский регулятор в области лекарственных средств заявил, что рассматривает случаи мультисистемного воспалительного синдрома. Его зафиксировали после прививки вакциной от коронавируса производства Pfizer/BioNTech.
Об этом сообщает The Guardian.
Кроме того, комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) также изучает случаи редких тромбозов после использования препарата Johnson & Johnson's. Регулятор сообщил, что данный случай отличается от редкого побочного эффекта, выявленного ранее.
Ранее сообщалось, что власти США предоставили фармкомпаниям Pfizer и Moderna иммунитет от ответственности на случай, если у добровольцев, испытавших разработанные COVID-вакцины, проявятся серьезные побочные эффекты.