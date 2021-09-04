За прошедшие сутки, 3 сентября, в Николаевской области выявлено 39 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех подтвержденных 71 тысячи 154 случаев коронавируса по месту жительства:

Николаев – 44 935 (+20);

Первомайск – 3 218 (+2);

Южноукраинск – 2 056 (+1);

Вознесенск – 1865 (+2);

Очаков – 1325.

Всего COVID-19 заболели 2 тысячи 435 работников учреждений здравоохранения Николаевщины, из которых 1 – за прошедшие сутки.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 18 человек, всего – 68 тысяч 909 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 – 1886 человек, за сутки – 0.

Напомним, начальница горздрава Николаева Ирина Шамрай рассказала, как будут работать детские сады, школы, рынки и предприятия, если город перейдёт в «оранжевую» зону карантина.