За прошедшие сутки, 3 сентября, в Николаевской области выявлено 39 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Из всех подтвержденных 71 тысячи 154 случаев коронавируса по месту жительства:
Всего COVID-19 заболели 2 тысячи 435 работников учреждений здравоохранения Николаевщины, из которых 1 – за прошедшие сутки.
Выздоровели от COVID-19 за сутки 18 человек, всего – 68 тысяч 909 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 – 1886 человек, за сутки – 0.
Напомним, начальница горздрава Николаева Ирина Шамрай рассказала, как будут работать детские сады, школы, рынки и предприятия, если город перейдёт в «оранжевую» зону карантина.
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За прошедшие сутки, 3 сентября, в Николаевской области выявлено 39 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Из всех подтвержденных 71 тысячи 154 случаев коронавируса по месту жительства:
Всего COVID-19 заболели 2 тысячи 435 работников учреждений здравоохранения Николаевщины, из которых 1 – за прошедшие сутки.
Выздоровели от COVID-19 за сутки 18 человек, всего – 68 тысяч 909 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 – 1886 человек, за сутки – 0.
Напомним, начальница горздрава Николаева Ирина Шамрай рассказала, как будут работать детские сады, школы, рынки и предприятия, если город перейдёт в «оранжевую» зону карантина.