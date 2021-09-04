Киев готовится к внедрению жестких ограничений с 15 сентября.

Об этом пишет УНН со ссылкой на собственный источник.

Ограничительные меры будут касаться как работы частного сектора оказания услуг: кафе, ресторанов, салонов красоты и других учреждений, так и системы общественного транспорта, в том числе и метрополитена, пользование которым будет ограничено через систему «Киев Цифровой».

— Всем сказали готовиться на 15 сентября, у них (Кабинета министров, – прим.) еще полторы недели до введения, будут следить за динамикой роста количества больных коронавирусом и уже от этой статистики будут решать, насколько жестким будет локдаун. Знаю, что коснется общественного транспорта, - сообщил собеседник агентства.

Издание отмечает, что сейчас в Киеве проходит процесс регистрации для получения спецпропусков для пользования общественным транспортом в период локдауна. Руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку. Для получения положительного решения нужно обосновать критическую необходимость работы предприятия в период жесткого карантина. На этот раз ожидается, что система пропусков будет привязана к транспортным картам, а также «Карте киевлянина».

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины не исключает вероятность введения локдауна осенью, однако сейчас делают все, чтобы избежать усиления карантина.