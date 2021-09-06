В Умань Черкасской области по состоянию на 5 сентября уже прибыли на празднование Рош ха-Шана почти 23 тысячи паломников-хасидов, среди которых 1730 детей.

Об этом сообщает областная полиция в Facebook.

— По состоянию на 5 сентября в Умань прибыли почти 23 тысячи паломников-хасидов, в том числе 1730 детей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские контролируют ситуацию в районе паломничества и зафиксировали несколько правонарушений в Умани.

В частности, в районе паломничества созданы 53 маршрута, 18 стационарных постов, 10 контрольно-пропускных пунктов и 2 пункта визовой поддержки. Круглосуточно публичный порядок и безопасность граждан обеспечивают более 600 полицейских сводного отряда и более 200 военнослужащих Национальной гвардии.

По данным полицейских, в период с 1 по 4 сентября к ним поступило 22 сообщения о событиях, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов. Сейчас в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного обращения с оружием в районе компактного проживания паломников.

Кроме того, полицейскими совместно с работниками миграционного отдела Умани обнаружен гражданин Израиля, который нарушил сроки пребывания в Украине. На нарушителя составлен административный протокол по ст. 203 КУоАП и принято решение о принудительном возвращении его в страну гражданской принадлежности.

Еще одному иностранцу ограничили сроки пребывания на территории Украины из-за нарушения общественного порядка и мелкого хулиганства.

Также полицейские зафиксировали факт торговли запрещенными предметами в районе паломничества. У 29-летнего жителя Умани следователи изъяли запрещенные предметы: два электрошокера в виде фонарей, 12 ножей, 6 деревянных бит, сообщили в полиции.

В целом ситуация в Умани и районе паломничества контролируемая правоохранителями, они продолжают усиленно нести службу, подчеркивается в сообщении.

Министр внутренней безопасности Израиля Омер Бар-Лев уверен, что паломничество хасидов в Умань не закончится для страны ничем хорошим, а только подвергнет многих соотечественников угрозе заражения ковидом.