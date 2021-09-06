Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск принял у себя внука и правнука авиаконструктора родом из Украины Сергея Королева. Предприниматель уделил Андрею и Павлу больше часа личного времени.
Об этом рассказал внук Сергея Королева в Facebook.
Илон Маск устроил ему и сын экскурсию по SpaceX.
— Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей с сыном благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и CrewDragon, — пишет потомок первопроходца в космической отрасли.
В благодарность за гостеприимство Андрей Королев пожелал Илону Маску менять мир.
— Продолжайте двигать мир вперёд, мистер Маск, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского бизнесмена, основателя космической компании SpaceX Илона Маска посетить музей космонавтики имени Сергея Королева в Житомире.
|
Памяти другаАнатолий Дюмин
|
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графікомКатерина Середа
|
Подякуємо Володимиру Володимировичу за Володимира ОлександровичаСтанислав Мартиросов
Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск принял у себя внука и правнука авиаконструктора родом из Украины Сергея Королева. Предприниматель уделил Андрею и Павлу больше часа личного времени.
Об этом рассказал внук Сергея Королева в Facebook.
Илон Маск устроил ему и сын экскурсию по SpaceX.
— Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей с сыном благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и CrewDragon, — пишет потомок первопроходца в космической отрасли.
В благодарность за гостеприимство Андрей Королев пожелал Илону Маску менять мир.
— Продолжайте двигать мир вперёд, мистер Маск, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского бизнесмена, основателя космической компании SpaceX Илона Маска посетить музей космонавтики имени Сергея Королева в Житомире.