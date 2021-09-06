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Около 170 школьников из киевской гимназии получили отравление. Анализы показали наличие кишечной инфекции в организме.

Об этом информирует Телевизионная служба новостей.

Сообщается, что дети почувствовали себя плохо после уроков. Дома у многих проявилась рвота, поднялась температура, часть детей пострадали от диареи.

Через день у одной из девочек нашли разновидность кишечной инфекции — ноовирус, который передается воздушно-капельным путем, через грязные руки, пищу и воду. Остальные ученики еще не успели сдать анализы, но одинаковые симптомы прослеживаются у 170 человек.

Все отравленные дети учатся в разных классах.

Руководство учебного заведения на данный момент не делает никаких заявлений. Делом занялась Госпродпотребслужба, собравшая образцы готовой пищи, продуктов и воды на экспертизу.

Напомним, в Карпатах в несанкционированном спортивном лагере произошло массовое отравление детей.