Около 170 школьников из киевской гимназии получили отравление. Анализы показали наличие кишечной инфекции в организме.
Об этом информирует Телевизионная служба новостей.
Сообщается, что дети почувствовали себя плохо после уроков. Дома у многих проявилась рвота, поднялась температура, часть детей пострадали от диареи.
Через день у одной из девочек нашли разновидность кишечной инфекции — ноовирус, который передается воздушно-капельным путем, через грязные руки, пищу и воду. Остальные ученики еще не успели сдать анализы, но одинаковые симптомы прослеживаются у 170 человек.
Все отравленные дети учатся в разных классах.
Руководство учебного заведения на данный момент не делает никаких заявлений. Делом занялась Госпродпотребслужба, собравшая образцы готовой пищи, продуктов и воды на экспертизу.
Напомним, в Карпатах в несанкционированном спортивном лагере произошло массовое отравление детей.
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Около 170 школьников из киевской гимназии получили отравление. Анализы показали наличие кишечной инфекции в организме.
Об этом информирует Телевизионная служба новостей.
Сообщается, что дети почувствовали себя плохо после уроков. Дома у многих проявилась рвота, поднялась температура, часть детей пострадали от диареи.
Через день у одной из девочек нашли разновидность кишечной инфекции — ноовирус, который передается воздушно-капельным путем, через грязные руки, пищу и воду. Остальные ученики еще не успели сдать анализы, но одинаковые симптомы прослеживаются у 170 человек.
Все отравленные дети учатся в разных классах.
Руководство учебного заведения на данный момент не делает никаких заявлений. Делом занялась Госпродпотребслужба, собравшая образцы готовой пищи, продуктов и воды на экспертизу.
Напомним, в Карпатах в несанкционированном спортивном лагере произошло массовое отравление детей.