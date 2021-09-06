В Израиле в Медицинском центре Сорока провели редкую и первую в стране операцию такого рода – разделили годовалых девочек-близнецов, которые родились со сросшимися затылками.

Об этом сообщает BBC.

Операция длилась 12 часов, к ней привлекли десятки специалистов как из Израиля, так и из-за рубежа. Девочки после операции чувствуют себя хорошо, сами дышат и едят. Они родились в августе 2020 года. Ожидается, что после разделения они смогут вести полноценный образ жизни.

За несколько месяцев до операции девочкам в голову вставляли надувные силиконовые мешки, которые периодически расширялись, чтобы растянуть кожу. Затем эту растянутую кожу использовали, чтобы закрыть их головы после реконструкции черепов.

— Подготовка также включала создание трехмерной модели близнецов в виртуальной реальности. К счастью, все прошло, как мы и надеялись, – отметил главный нейрохирург центра.

Подобная операция проводилась в мире 20 раз, в Израиле — впервые.

Напомним, что в Йемене родились редкие сиамские близнецы: братья Абдул-Халик и Абдул-Рахим, появившиеся на свет в январе, имеют две головы, две ноги, две руки и одно туловище.