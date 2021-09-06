Со следующего понедельника, 13 сентября, Украина может перейти из «зеленой» в «желтую» зону карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает hromadske.

По его словам, Украина превысила показатели, по которым страна может перейти в «желтую» зону. Виктор Ляшко отметил, что Минздрав подал ходатайство в Кабмин о переходе на другой уровень эпидемической опасности.

— На этой неделе состоится комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая рассмотрит наше обращение. Скорее всего, со следующего понедельника, 13 сентября, Украина перейдет на «желтый» уровень, — заявил министр.

Тогда в Украине установят дополнительные ограничения, которые касаются прежде всего массовых мероприятий. Поэтому Ляшко призвал украинцев вакцинироваться, чтобы уберечься от заболевания.

Напомним, по состоянию на 6 сентября все области Украины находятся в «зеленой» зоне карантина. Однако эпидемиологические показатели в трех регионах страны пока не в пределах нормы.