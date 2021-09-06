По состоянию на утро 6 сентября в Умани зарегистрировались 27 тысяч 757 хасидов из десяти стран мира. Рядом с мемориальным комплексом спасатели круглосуточно обеспечивают безопасность паломников.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Там говорят, что проводят разъяснительную работу среди хасидов. В частности, им раздают «специально разработанные памятки с правилами безопасности на английском языке».

Как сообщает пресс-служба МВД, по состоянию на 2 сентября в Умань прибыли более 600 сотрудников полиции и более 200 военнослужащих Национальной гвардии. Они будут обеспечивать общественный порядок и безопасность во время празднования еврейского Нового года (Рош ха-Шана).

В этом году, по предварительным подсчетам МВД, ожидается прибытие примерно 50 тысяч паломников из разных стран мира. Также в Умань приехала делегация из 11 полицейских из Израиля, которые помогут Украине следить за правопорядком.

В период с 1 по 4 сентября в полицию поступили 22 сообщения о событиях, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов. В частности, о возможном незаконном обращении с оружием в районе компактного проживания паломников.

Также полицейские совместно с сотрудниками миграционного отдела Умани обнаружили гражданина Израиля, который нарушил сроки пребывания в Украине. В отношении нарушителя составили административный протокол по ст. 203 КУоАП. Вскоре его принудительно вернут на Родину.

Еще одному иностранцу ограничили сроки пребывания на территории Украины из-за нарушения общественного порядка и мелкого хулиганства. Он получил два протокола — по ст. 173 КУоАП и ст. 203 КУоАП.

Также полицейские зафиксировали факт торговли запрещенными предметами в районе паломничества. У 29-летнего жителя Умани следователи изъяли запрещенные предметы: два электрошокера в виде фонарей, 12 ножей и 6 деревянных бит. Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 263 (Ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

Напомним, министр внутренней безопасности Израиля Омер Бар-Лев уверен, что паломничество хасидов в Умань не закончится для страны ничем хорошим, а только подвергнет многих соотечественников угрозе заражения коронавирусом.