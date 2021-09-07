Чтобы справиться со слишком большим количеством туристов, Венеция хочет регистрировать каждого человека, ступившего в город.

Об этом информирует Jutarnji List.

С 468 камерами видеонаблюдения, оптическими датчиками и системами слежения за мобильными телефонами власти Венеции смогут отличать жителей от посетителей, итальянцев от иностранцев, видеть, откуда люди, куда они идут и с какой скоростью они движутся.

Каждые 15 минут власти получают информацию о том, насколько многолюден город, а также сколько гондол движется по Гранд-каналу и поднимается ли уровень моря до опасного уровня.

Через месяц после того, как круизерам запретили заход в лагуну, городские власти готовятся попросить туристов заранее забронировать посещение через приложение и взимать с однодневных посетителей от 3 до 10 евро за въезд в город, в зависимости от сезона.

Количество людей в Венеции будет контролироваться, и если их будет слишком много, новые туристы не смогут войти.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро сказал, что его цель — более экологичный туризм в городе, который посещают 25 миллионов человек в год. Однако он признает, что новые правила будет сложно реализовать.

— Я ожидаю протестов, судебных исков, всего… но я обязан сделать этот город пригодным для жизни его жителей, а также сделать его терпимым для тех, кто хочет его посетить, — сказал он репортерам.

Напомним, ЮНЕСКО решила не относить Венецию в список культурных памятников .