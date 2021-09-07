В Лебедине Сумской области мальчик попытался пролезть на площадку через ограду, не подумав, что его габариты за лето несколько изменились. Выбираться ему помогали уже спасатели.

Об этом сообщает ТСН.

Ребенок рассказал, что уже неоднократно ходил по такому маршруту, но в этот раз все оказалось сложнее. Когда он полез по знакомым местам, то в какой-то момент осознал, что не может продвинуться ни назад, ни вперед.

Обездвиженного мальчика заметил прохожий, которые и набрал спасателей. Дежурные разрезали тонкие прутья и достали школьника. Помощь врачей ему не потребовалась.

Ранее сообщалось, в Дрогобиче 12 июня умер от обильной кровопотери 16-летний Глеб Гаркуша. Подросток напоролся на острую ограду.