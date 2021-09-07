Пенсионерка с Волыни, в чьем доме нашли трех мужчин, которых она содержала в бесчеловечных условиях, отрицает вину и говорит, что ситуацию подстроили сотрудники полиции.

Об этом она рассказала местному телеканалу.

60-летняя жительница села Вербаев убеждена, что ее оболгали, а для чернорабочих она выступала благодетелем.

— Меня оболгали, оклеветали и хотят меня осудить за то, что я черно работаю. Я работаю с мужем, а люди сами приходили и просили, а потом меня оклеветали. Работать они не хотели, — рассуждает фигурантка уголовного дела.

Она также говорит, что мужчины жили не в хлеву, как сообщала полиция, а на веранде и якобы употребляли много алкоголя.

Реальной подоплекой дела стал ее конфликт с отцом полицейского, — уверена подозреваемая.

— Такое подставу мне сделала полиция, — заключает она.

Ранее сообщалось, правоохранители разоблачили в села Вербаев Луцкого района женщину, которая удерживала в фактическом рабстве трех мужчин.