Николаевцу Игорю Хмарскому 1997 года рождения нужна помощь в борьбе со серьезной болезнью.

Об этом пишут Новости-Н.

Диагноз — острая миелобластная лейкимия, молодой человек нуждается в пересадке костного мозга, сейчас проходит лечение в Одессе, так как там проживает в последнее время.

Болезнь стала ударом для всей семьи — парень почувствовал себя плохо и обратился к врачам всего лишь месяц назад. Оказалось, что общая утомляемость, повышение температуры и потеря веса — это симптомы серьезного заболевания.

Сейчас пациенту необходимо текущее лечение для вывода в ремиссию, после чего рассматривается вопрос о пересадке стволовых клеток костного мозга от донора. Предварительно есть договоренность с турецкой клиникой «Медикал Парк». Приблизительная стоимость операции - до 150 тыс. долл. США, все зависит от стадии ремиссии, а также откуда будет донор.

Семья Игоря Хмарского просит помочь собрать необходимую сумму и спасти жизнь молодого парня. Карта Приват Банка 4149 4390 4852 5368

Телефон отца 0679547133, Хмарский Александр Михайлович.

Напомним, что 9 и 10 августа в Николаевской области успешно прошли первые операции с временной остановкой сердца.