Киевская полиция прекратила уголовное производство, начатое из-за оскорблений с расистским подтекстом в отношении нардепа и олимпийского чемпиона Жана Беленюка.

Об этом передает Сегодня.

Правоохранители прекратили расследование из-за отсутствия состава преступления.

Этот случай расследовало Печерское управление полиции с 13 августа. Уголовное дело открыто по статье 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой принадлежности).

— 25.08.2021 в указанном уголовном производстве принято решение о его закрытии на основании п.2 ч.1 ст.284 Криминального процессуального кодекса, — говорится в комментарии Нацполиции.

Следователи не нашли в расистских оскорблениях уголовного состава. Ни прокуратура, ни суд на данный момент не потребовали возобновить расследование.

Напомним, украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал «золото» Олимпиады в Токио в категории до 87 килограмм.