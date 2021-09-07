коллаж 24 канала

Под приезд в Умань хасидов начало работу заведение с логотипом Starbucks, который никак не связан с мировым брендом.

Об этом пишет 24 канал.

Сообщается, что свежий общепит пользуется немалой популярностью среди приезжих на празднование Рош га-Шана иудеев.

— Пол хипстерского Киева ждет прихода Starbucks в Украину. А он вон где, в Умани, оказывается, — пошутил журналист Андрей Жигайло.

При этом, логотип стихийного «уманского филиала» Starbucks несовпадает с оригиналом, вместо русалки с двумя хвостами в центре расположено эмодзи. Меню написали на иврите и английском.

По ситуации на 2021 год в Украине не работает ни один официальный Starbucks, сеть которого раскинулась на 55 стран по всему миру.

Напомним, в 2018 году Виталий Кличко заявлял, что американская сеть кофеен Starbucks придет на украинский рынок.