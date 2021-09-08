111-летняя грузинская женщина излечилась от COVID-19 и была выписана в понедельник после 12 дней пребывания в больнице.
Об этом пишет EFE.
Женщина родилось на стыке двух десятилетий начала XX века и сумела перенести ковид.
— Пациентка 1910 года рождения чувствует себя хорошо. Она выполнила все медицинские рекомендации и очень хочет выздороветь, — заявила пресс-секретарь больницы, в которой лечилась долгожительница.
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111-летняя грузинская женщина излечилась от COVID-19 и была выписана в понедельник после 12 дней пребывания в больнице.
Об этом пишет EFE.
Женщина родилось на стыке двух десятилетий начала XX века и сумела перенести ковид.
— Пациентка 1910 года рождения чувствует себя хорошо. Она выполнила все медицинские рекомендации и очень хочет выздороветь, — заявила пресс-секретарь больницы, в которой лечилась долгожительница.
Как сообщалось, фермера из Пуэрто-Рико признали самым старым человеком на Земле.