Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что больше половины украинских медработников завершили цикл иммунизации двумя дозами.

Об этом он сообщил в Facebook.

Министр представил такие цифры: 74% медиков получили первый компонент вакцины, 57% - оба.

— Первой дозой вакцинировано более 40% работников сферы образования, две дозы получили 30%. Это не только преподаватели, а все, кто имеет отношение к обучению наших детей и работает в образовательных учреждениях, — добавил Виктор Ляшко.

В общей сложности уже 4,4 миллиона граждан закончили вакцинироваться.

— Сегодня мы вышли на 3,5 млн прививок в месяц, которые еще в мае выглядели нереальными, как и доступ к вакцине всех желающих. Благодаря работе наших медицинских работников у нас еще есть ресурс для роста, главное теперь – ваше желание прийти в пункт вакцинации, — убеждает глава здравоохранительного ведомства.

Напомним, перед началом нового учебного года только в двух областях Украины — Житомирской и Киевской — было вакцинировано больше 50% педагогов.