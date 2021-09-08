Правительство Болгарии приняло решение ограничить импорт отходов с кодом 19 12 12, так как в этой схеме замешана итальянская мафия.

Об этом пишет Dnevnik.

Мусор, закупаемый болгарами, обычно направлялся на сжигание и производство дополнительной энергии.

Ввоз/импорт будет разрешен в исключительных случаях только, когда образуется нехватка отходов, производимых в стране.

Так, министр экологии Болгарии Асен Личев объявил, что отходы, предназначенные для сжигания и получения энергии, в основном представляют собой модифицированное топливо RDF с кодом 19 12 10 и смешанные отходы с кодом 19 12 12, которые по классификации не являются опасными отходами.

— За период 2015 — 2019 годов в Болгарию завезли 375 тысяч тонн топлива, модифицированного RDF, и 11 400 тонн смешанных отходов. Из них 19 775 предназначены для сжигания на тепловых электростанциях, остальные — на цементных заводах. Пока я временный министр, незаконного ввоза отходов не будет, я не подписывал уведомление о ввозе смешанных отходов с кодом 19 12 12 из Ндрангеты (итальянские мафиози, — прим.), — сказал министр.

Напомним, в прошлом году уже экс-лава Николаевской ОГА Александр Стадник заявил, что американская компания собирается построить в Новоодесском районе мусороперерабатывающий завод и инвестирует до 250 миллионов долларов в область.