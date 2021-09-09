Зебулон Симентов, последний еврей Афганистана, который жил в полуразрушенной синагоге в Кабуле, ел кошерную пищу и молился на иврите, пережил десятилетия войн, возвращается на землю предков.

Об этом пишет израильская газета Haaretz.

Моти Кахана, израильско-американский бизнесмен, владеющий страховой компанией, которая организовала эвакуацию из Афганистана, заявил в среду, что 62-летний Зебулон Симентов и 29 его соседей, почти все женщины и дети, были увезены в соседнюю страну.

Зебулон Симентов готов был остаться под властью талибов, но вот угроза быть похищенным сторонниками ИГИЛ вынудила его сменить мнение. Он сказал, что соседи уговорили его уехать, чтобы их дети могли присоединиться к нему по пути из Афганистана.

Израильское телевидение показало кадры эвакуации, на которых запечатлен автобус, полный людей, скорее всего, едущих через Афганистан, причем лица всех людей, кроме Зебулона, были намеренно размыты.

Моти Кахана добавил, что он работает над убеждением властей США и Израиля, чтобы те предоставили постоянный дом для Зебулона Симентова, жена и дети которого живут в Израиле.

В течение многих лет мужчина отказывался дать своей жене развод по еврейскому закону, и это могло вызвать у него проблемы с законом в Израиле.Теперь он согласился дать ей развод и для него смогут рассмотреть нужные документы.

Ранее Зебулон Симентов принципально не рассматривал возможность эвакуироваться из Афганистана, который был для него домом многие годы.