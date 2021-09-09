Харьковский национальный университет имени Каразина посетили рыжие летучие мыши. Почти семь десятков зверьков застряли в оконной раме.

Об этом сообщает Украинский центр реабилитации и спасения рукокрылых.

Работники университета не закрыли окна на ночь, а летучие мыши сбились и залетели в здание.

— 70 крылатых «студентов» залетело в наш Alma mater – Каразинский университет... Люди, уходя с работы, не закрыли форточки окон, и летучие мыши прилетели и застряли между оконными рамами, — отмечают зооактивисты.

Такую ошибку летучих повлекла сезонная миграция, во время которой звери рыщут в поисках безопасного убежища на ночь. Всех мышей вида рыжие вечерницы вызволили, окольцевали и отпустили.

— Надеемся они успешно долетят до зимовальных убежищ, которые могут находиться за 1,500 км от летних, — указали в реабилитационном центре.

Напомним, в Индии у летучих мышей обнаружили новый вирус, который очень опасен для человека.