По состоянию на сегодня, 9 сентября, в Николаевской области выявлен 51 новый подтвержденный случай COVID-19.

Об этом информируют на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Из всех 71 319 (+51) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 45022 (+28);

Первомайск — 3238 (+8);

Южноукраинск — 2058;

Вознесенск — 1870;

Очаков — 1330 (+1).

В других территориальных громадах области за прошедшие сутки зарегистрировано 14 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установили у 2442 (+0) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 23, всего — 68 999. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1890, за сутки — 1.

Напомним, в двух областях Украины превышены показатели COVID-госпитализаций.