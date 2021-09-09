По состоянию на сегодня, 9 сентября, в Николаевской области выявлен 51 новый подтвержденный случай COVID-19.
Об этом информируют на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 71 319 (+51) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
В других территориальных громадах области за прошедшие сутки зарегистрировано 14 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установили у 2442 (+0) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 23, всего — 68 999. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1890, за сутки — 1.
Напомним, в двух областях Украины превышены показатели COVID-госпитализаций.
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По состоянию на сегодня, 9 сентября, в Николаевской области выявлен 51 новый подтвержденный случай COVID-19.
Об этом информируют на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 71 319 (+51) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
В других территориальных громадах области за прошедшие сутки зарегистрировано 14 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установили у 2442 (+0) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 23, всего — 68 999. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1890, за сутки — 1.
Напомним, в двух областях Украины превышены показатели COVID-госпитализаций.