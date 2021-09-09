Правительство Норвегии разрешило въезд для полностью вакцинированных граждан Украины, которые едут с туристической целью.

Об сообщает «Европейская правда».

Въезд разрешен полностью вакцинированным гражданам Украины, которые имеют соответствующие сертификаты COVID-19, выданные Украиной в соответствии с системой «Единый государственный портал электронных услуг» (EU Digital COVID Certificate).

Граждане Украины, которые не имеют соответствующих сертификатов COVID-19, при въезде на территорию Норвегии должны засвидетельствовать наличие отрицательного теста на Covid-19 (на норвежском, шведском, датском, английском, французском или немецком языках), сделанного в течение 24 часов до пересечения границы.

Также они должны пройти обязательную электронную регистрацию путешествия в цифровом реестре путешествий до пересечения норвежской границы, сдать тест на Covid-19 в пограничном пункте пропуска/аэропорту и оставаться на карантине в отеле.

COVID-сертификаты, выданные Украиной в приложения «Дія» после присоединения к системе EU Digital COVID Certificate признаются на территории Норвегии в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии.

В МИД отметили, что учитывая частые изменения в нынешнем режиме въезда на территорию Норвегии для граждан иностранных государств, гражданам Украины необходимо дополнительно проверять информацию о возможности въезде непосредственно перед осуществлением путешествия.

Как соощалось, Польша с 9 сентября открыла свои границы для украинских туристов. Но для въезда нужно соблюдать определенные условия.