Правительство Норвегии разрешило въезд для полностью вакцинированных граждан Украины, которые едут с туристической целью.
Об сообщает «Европейская правда».
Въезд разрешен полностью вакцинированным гражданам Украины, которые имеют соответствующие сертификаты COVID-19, выданные Украиной в соответствии с системой «Единый государственный портал электронных услуг» (EU Digital COVID Certificate).
Граждане Украины, которые не имеют соответствующих сертификатов COVID-19, при въезде на территорию Норвегии должны засвидетельствовать наличие отрицательного теста на Covid-19 (на норвежском, шведском, датском, английском, французском или немецком языках), сделанного в течение 24 часов до пересечения границы.
Также они должны пройти обязательную электронную регистрацию путешествия в цифровом реестре путешествий до пересечения норвежской границы, сдать тест на Covid-19 в пограничном пункте пропуска/аэропорту и оставаться на карантине в отеле.
COVID-сертификаты, выданные Украиной в приложения «Дія» после присоединения к системе EU Digital COVID Certificate признаются на территории Норвегии в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии.
В МИД отметили, что учитывая частые изменения в нынешнем режиме въезда на территорию Норвегии для граждан иностранных государств, гражданам Украины необходимо дополнительно проверять информацию о возможности въезде непосредственно перед осуществлением путешествия.
Как соощалось, Польша с 9 сентября открыла свои границы для украинских туристов. Но для въезда нужно соблюдать определенные условия.
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Правительство Норвегии разрешило въезд для полностью вакцинированных граждан Украины, которые едут с туристической целью.
Об сообщает «Европейская правда».
Въезд разрешен полностью вакцинированным гражданам Украины, которые имеют соответствующие сертификаты COVID-19, выданные Украиной в соответствии с системой «Единый государственный портал электронных услуг» (EU Digital COVID Certificate).
Граждане Украины, которые не имеют соответствующих сертификатов COVID-19, при въезде на территорию Норвегии должны засвидетельствовать наличие отрицательного теста на Covid-19 (на норвежском, шведском, датском, английском, французском или немецком языках), сделанного в течение 24 часов до пересечения границы.
Также они должны пройти обязательную электронную регистрацию путешествия в цифровом реестре путешествий до пересечения норвежской границы, сдать тест на Covid-19 в пограничном пункте пропуска/аэропорту и оставаться на карантине в отеле.
COVID-сертификаты, выданные Украиной в приложения «Дія» после присоединения к системе EU Digital COVID Certificate признаются на территории Норвегии в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии.
В МИД отметили, что учитывая частые изменения в нынешнем режиме въезда на территорию Норвегии для граждан иностранных государств, гражданам Украины необходимо дополнительно проверять информацию о возможности въезде непосредственно перед осуществлением путешествия.
Как соощалось, Польша с 9 сентября открыла свои границы для украинских туристов. Но для въезда нужно соблюдать определенные условия.